Rekabet Kurulundan, Petrol Ofisinin BP Petrolleri ve BP Turkey'i devralmasına koşullu izin

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulun, BP Petrolleri AŞ ve BP Turkey Refining Limited Şirketi'nin tüm hisselerinin Petrol Ofisi AŞ tarafından devralınmasına yönelik işlemi karara bağladığı bildirildi.

Temin, dağıtım, depolama ve perakende satışı gibi akaryakıt sektörünün tüm aşamalarında işlemin etkilerinin ele alındığına işaret edilen açıklamada, Kurulun, coğrafi alan tespitinde perakende satış pazarının dinamiklerini ulaşılabilirlik temelli olarak ilk kez analiz ettiği aktarıldı.

Açıklamada, yerel ölçekte yoğunlaşmanın etkisinin ortaya konması için "yakalama alanları" olarak ifade edilen mikro pazarlar özelinde analiz gerçekleştirildiği belirtilerek, analizin ilk adımı olarak 12 bin 500'e yakın akaryakıt, 10 bin 500'ün üzerinde otogaz-LPG bayisinin koordinatlarının belirlendiği ve satış miktarı verisi ile her bir ürün grubu özelinde eşleştirildiği bildirildi.

- REKABETÇİ ENDİŞELER ORTAYA ÇIKTI



Devre konu BP istasyonlarının diğer dağıtıcıların istasyonları ile arasındaki mesafenin de hesaplandığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her bir yakalama alanındaki koşullar dikkate alınarak demografik özellikler temelinde 'merkez' ve 'taşra' kategorisi için sırasıyla 5 ve 20 kilometrelik yarıçap içerisinde kalan bölge, coğrafi alan olarak belirlendi. İlgili kategorilerdeki mesafelerin belirlenmesinde ise Avrupa Komisyonu içtihadı, geçmiş Kurul kararları, sektör paydaşlarının görüşleri ve 2024 tarihli Akaryakıt Sektör İncelemesi Raporu kapsamında yapılan tüketici anketi dikkate alındı. Yapılan analiz neticesinde, B2C perakende benzin, motorin ve otogaz-LPG satışı pazarlarında 61 coğrafi alanda birleşik teşebbüsün sahip olacağı pazar gücü itibarıyla işlemin rekabetçi endişeler meydana getirebileceği kanaatine varıldı."

Açıklamada, Kurulun, Çekisan Depolama Hizmetleri Ltd. Şti'deki BP Petrolleri AŞ'ye ait hisselerin ve ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ'deki BP Turkey Refining Ltd. Şti.'ye ait hisselerin Petrol Ofisi AŞ tarafından devralınmasına yönelik işlemlerin ilgili tebliğ ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un birleşme ve devralmalara ilişkin maddesi kapsamında olmadığına karar verdiği belirtildi.

Ancak ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ ve Çekisan Depolama Hizmetleri Ltd. Şti.'nin kanun kapsamında rakipler arasında rekabeti kısıtlayıcı nitelikte işbirliği doğurucu bir ortak girişim anlaşması olduğuna karar verildiğine işaret edilen açıklamada, Kurulun ayrıca söz konusu işlemlere bireysel muafiyet tanınmasını kararlaştırdığı ifade edildi.

- ŞİRKET TARAFINDAN TAAHHÜT SUNULDU



Açıklamada, Kurulun rekabetçi endişe görülen pazarların kendine has yapısını ve birbirleriyle olan ilişkisini de dikkate alarak yaptığı inceleme sonucunda, şirket tarafından sunulan taahhütlerin, ortaya koyulan rekabetçi endişeleri gidermekte yeterli olduğu sonucuna ulaştığı vurgulandı.

Kurul kararıyla işleme koşullu izin verildiği bildirilen açıklamada, Petrol Ofisi AŞ tarafından sunulan taahhüt metnine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Şirket, işleme Kurul tarafından izin verilmesinden itibaren büyük çoğunluğu iki yıl içerisinde olmak üzere 115 akaryakıt istasyonunu elden çıkaracak.

Pay sahibi olacağı akaryakıt depolama tesislerinde sözleşmeye devam etmenin Petrol Ofisi AŞ tarafından objektif olarak beklenemeyeceği haller hariç olmak üzere üçüncü taraflar ile akdedilen mevcut kiralama sözleşmelerini sona erdirmeyecek.

Akaryakıt depolama hizmetleri pazarında faaliyet gösteren ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ'deki toplam kapasitenin yüzde 50'sine tekabül eden depolama hacmi olan 288 bin 707 metreküp kapasiteyi ve Çekisan Depolama Hizmetleri Ltd. Şti.'ye ait Antalya Terminali'ndeki toplam kapasitenin yüzde 52'sine tekabül eden 21 bin 104,93 metreküp depolama hacmini yıllık bazda üç yıl boyunca aşmayacak.

Halihazırda faal durumda olmayan Tasfiye Halinde Ambarlı Depolama Hizmetleri Ltd. Şti. ile Çekisan Depolama Hizmetleri Ltd. Şti.'ye ait Çekmece Terminali'ndeki oy hakkını gelecekte yeniden faaliyete başlamama yönünde kullanacak.

Gaz yağı dağıtımı açısından üç yıl boyunca 606 ton satış hacmini geçmeyecek.

İşleme izin vermesinden itibaren 6 aylık periyotlarla taahhütlerin uygulama sonuçlarını Kurula raporlayacak."