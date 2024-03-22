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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Yemek Sepeti'ne soruşturma

Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ'ye soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

AA22 Mart 2024 Cuma 10:43 - Güncelleme:
Rekabet Kurulu'ndan Yemek Sepeti'ne soruşturma
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ'nin çevrim içi yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor.

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