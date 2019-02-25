Rekabet Kurumu Başkanı Torlak gıda fiyatlarındaki gelişmelerle ilgili konuştu
Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelerle ilgili, 'Yaş meyve sebzenin perakende satış süreciyle ilgili dosya devam ediyor' dedi.
- İHA
Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelerle ilgili, "Yaş meyve sebzenin perakende satış süreciyle ilgili dosya devam ediyor. Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor. Takvim itibariyle henüz açıklayamadıklarımız var" dedi.
Torlak, "2018'den itibaren mobilya girdilerinden bazı dosyalarla ilgili somut bilgi bulunmadığından kapanan dosyalarımız var" ifadelerini kullandı.
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