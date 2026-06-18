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Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan Coca-Cola kararı! Soruşturma taahhütle sonuçlandı

Rekabet Kurumu, Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın, şirket tarafından sunulan taahhütlerin kabul edilmesiyle sonuçlandığını duyurdu.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 14:54 - Güncelleme:
Rekabet Kurumu'ndan Coca-Cola kararı! Soruşturma taahhütle sonuçlandı
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Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Şirket hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında yürütülen soruşturmanın sonlandırıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın, münhasırlık ve indirim yoluyla rakipleri dışlama yönündeki endişeler karşısında şirketin sunduğu taahhütler doğrultusunda sonuçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, 2021'de alınan taahhüt kararı kapsamında uygulanan soğutucu erişim kuralının kapsamının genişletildiğine işaret edilerek, "Buna göre, geleneksel kanal ile yerinde tüketim kanalındaki satış noktalarında bulunan şirket soğutucularının yüzde 35'i rakip ürünlerin erişimine açılacak. Satış noktasının kendisine ait ve tüketicilerin doğrudan erişebileceği alkolsüz ticari içecek kullanımına özgülenmiş bir soğutucusunun bulunması, söz konusu kuralın uygulanmasına engel teşkil etmeyecek. Soğutucu erişim kuralının uygulanmasına ilişkin satış noktalarına ilave bilgilendirmeler yapılacak. Bu kapsamda detaylı bilgilendirme metinleri hazırlanarak paylaşılacak ve soğutucular üzerine yerleştirilecek QR kodlar aracılığıyla ilgili bilgilere erişim sağlanacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Soğutucu içi konumlandırma ve planogramın (yerleşim planı) değiştiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kurala istinaden kullanıma tabi yüzde 35'lik alan soğutucu içerisinde dikey olarak seperatör ile bölünecek. Bu bölüm rakip ürünlere tahsis edilecek. Seperatör yardımı ile ayrılan dikey alanın her bir rafında, ilgili alanın rakip ürünlere tahsis edildiğini ve şirket ürünlerinin yerleştirilmemesi gerektiğini belirten etiketlere yer verilecek. Birden fazla şirket soğutucusu bulunan satış noktalarında yüzde 35'lik erişim oranı her bir soğutucu bazında ayrı ayrı hesaplanacak."

- TAKİP AMACIYLA ÖLÇÜM RAPORLARI HAZIRLANABİLECEK

Şirketin soğutucu erişim kuralının uygulamadaki etkisini göstermek ve takibini temin etmek amacıyla bağımsız bir üçüncü taraf aracılığıyla hazırlanacak ölçüm raporlarının talep üzerine Kuruma sunulmasına karar verildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Satış noktalarının da kurala uymasını temin etmek üzere şirket veya bayi satış temsilcilerinin satış noktalarını ziyaretleri esnasında soğutucu erişim kuralının tam olarak uygulanmadığının tespiti durumunda, satış noktası ilk tespitte uyarılacak. Takip eden ziyaretlerde aynı durumun devam ettiğinin görülmesi halinde de satış noktasının siparişleri her bir uyumsuzluk tespitinde yüzde 10 olmak üzere kademeli azaltılacak. Satış noktalarının rakip ürünlere tahsis edilen alana hangi ürünleri yerleştirdikleri bakımından bir takip yapılmayacak. Şirket soğutucularının cam yüzeylerinde, soğutucu erişim kuralı kapsamında erişime açılan bölümdeki rakip ürünlerin görünürlüğünü engelleyecek veya kısıtlayacak nitelikte etiket, kaplama veya benzeri materyal bulundurulmayacak. Ayrıca, rakip teşebbüsler soğutucu erişim kuralı kapsamında erişime açılan bölümde yer alan ürünleri için soğutucu içerisinde kendi fiyat etiketlerini serbestçe kullanabilecek."

Açıklamada, soğutucu tedarik modelinin yeniden yapılandırıldığına dikkati çekilerek, soğutucu temini için satış noktalarından beklenen asgari yıllık koli alım adedine dayalı soğutucu verimliliği uygulamasına ve bu verimlilik koşulunun sağlanamaması nedeniyle bayilere tamamlama faturası kesilmesine son verildiği bildirildi.

Hedef ve prim uygulamaları ile yatırım desteklerinde değişikliğe gidildiği vurgulanan açıklamada, indirim ve destek politikalarında yeni kuralların belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu taahhütlerin 3 yıl sonra Rekabet Kurulunca yeniden gözden geçirileceği bildirildi.

  • RekabetKurumu
  • CocaColaSatış
  • SoruşturmaSonuçlandı

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