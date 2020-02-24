Reklam ve Pazarlama Zirvesi “Rule the Future!” sloganıyla katılımcılarını bekliyor

Firmaların pazarlama stratejileri, yeni nesil pazarlama trendleri, reklamcılık ve pazarlama dünyasının geleceği gibi birçok konunun ele alınacağı Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20, 3 Mart Salı günü 09:30-16:00 saatleri arasında Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Katılımcılar, etkinliğin sonunda Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20 Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklar.
Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20’nin bu seneki kesinleşen konuşmacıları ise şöyle:
• Ömer Barbaros Yiş – Turkcell CMO
• İlkay Gürpınar – TBWA CCO
• Yavuz Feyzioğlu – Danone Sütlü Ürünler Pazarlama Direktörü
• Ozan Özüm Özbey – Alametifarika Kreatif Direktörü
• Pemra Ataç Açıktan – Rabarba Kreatif Direktörü
• Zeynep Sungu – Nestle Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
• Ahmet Terzioğlu – 4129 Grey Kreatif Direktörü
• Betül Selcen Özer – Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü
• Büşra Miray Müftüoğlu – Koton Pazarlama ve Görsel İletişim Müdürü
• İrem Tüzünalper – Extra Loyalty Solutions CEO & Kurucu Ortağı
Reklam ve Pazarlama Zirvesi’nin bu yılki belirlenen sponsorları ise aşağıdaki gibidir:
Redbull, So Chic, Danone, Tada, Alaçatı Muhallebicisi, Morhipo, Reeder, Fujifilm Instax, Gittigidiyor, Shake Shack, Pernigotti, Sek, Pınar, Indomie, Fiskobirlik, Karaköy Güllüoğlu, Asil Fırın, Freşa, Yves Rocher.
Ayrıca;
İstanbul Moda Akademisi, Cactuslab, Şenay Akın Earrings gibi birçok ismin gerçekleştireceği birbirinden eğlenceli workshoplar fuaye alanımızda sizleri bekliyor olacak!