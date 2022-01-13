Rekor üstüne rekor! Dünya bu şifa kaynağı için Türkiye'nin kapısını çalıyor

AA 13 Ocak 2022 Perşembe 11:54 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:54

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, yeni tip koronavirüs salgınının başladığı 2020'de 126 milyon dolarla en yüksek seviyeye çıkan nar ihracatı, geçen yıl da yaklaşık yüzde 5 artarak 132 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl miktar bazında önceki yıla göre yüzde 7 düşüşle 177 bin ton dış satımı yapılan narda, ihracat birim fiyatlarının artması, döviz gelirine olumlu yansıdı.

Nar ihracatında ilk üç sırayı alan Rusya, Irak ve Almanya, toplam sevkiyatın büyük bölümünü çekti. Ukrayna, Belarus, Hollanda, Romanya ve Hırvatistan da önde gelen pazarlar arasına girdi.

- 2022 HEDEFİ 150 MİLYON DOLAR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, nar ihracatının başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meyve suyu endüstrisinin yoğun talep gösterdiği ancak taze tüketimi de bulunan narın vitamin deposu olması nedeniyle en fazla talep gören meyveler arasına girdiğine işaret eden Uçak, üretimin yaklaşık yüzde 40'ının karşılandığı Ege'de bahçe sayısının yükselişte olduğuna dikkati çekti.

Uçak, ihracatı ivme kazanan narın ilgi görmeye devam ettiğini kaydederek, "Bu sene ihracat birim fiyatında ciddi artış var. Bu da memnun edici. Rekolte, geçen yıl ağaçların çiçek açması döneminde yaşanan soğuk nedeniyle düşmüştü. 2022'nin rekolte açısından daha iyi bir yıl olmasını bekliyoruz, 150 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.