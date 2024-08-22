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Ekonomi

Renault yapacağını yaptı: Egea'dan bile ucuz Megane Sedan fırsatı! Fiyatı gören bayilere koşuyor

Renault otomobil üreticisi, dinamik tasarımlı Megane Sedan modeli ile birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ayrıca söz konusu otomobilin açıklanan güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde, bir Fiat Egea Sedan Limited versiyonundan ucuz olduğu görüldü. İşte hem Renault Megane hem de Fiat Egea ile ilgili detaylar…

22 Ağustos 2024 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Renault yapacağını yaptı: Egea'dan bile ucuz Megane Sedan fırsatı! Fiyatı gören bayilere koşuyor
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Renault otomotiv firması, Türkiye'deki otomobil pazarında birçok vatandaşın dikkatini Megane Sedan modeli ile çekiyor. Yeni ön tasarımı, krom detayları, elektrikli açılır panoramik cam tavanı ile daha sportif olarak gündeme gelebilen Megane Sedan modeli, sıfır otomobil satın almak isteyen birçok insanın ilgi odağı haline gelebiliyor.

Fiat Egea Sedan modeli ise, şık tasarımı ve uygun fiyatı ile sıfır otomobil almak isteyen birçok insanın ilgisini çekiyor. Zira geliştirilen teknolojisi ve konforu ile Fiat Egea Sedan modeli, uzun veya kısa yolculuklarda tercih edilebiliyor.

FİAT EGEA'DAN BİLE UCUZ RENAULT MEGANE SEDAN FIRSATI

Renault Megane Sedan ve Fiat Egea Sedan Limited otomobil modelinin güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde, Megane modelinin bir Fiat Egea versiyonundan ucuz olduğu görüldü.

Renault Megane Sedan 2024 model yılı Touch 1.3 TCe EDC 140 bg versiyon otomobil, 1.517.900 TL'den satışa çıkartıldı. Bunun yanı sıra 2024 model yılı 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyon Fiat Egea Sedan Limited otomobil, kampanyalı olarak 1.592.900 TL'den satışa sunuldu.

Bu noktada Fiat Egea'dan bile ucuz olarak ön plana çıkan Megane Sedan modeli, Renault yapacağını yaptı, fiyatı gören adeta bayilere koşuyor bile dedirtebiliyor.

Renault Megane Sedan otomobil modelinin bir Fiat Egea Sedan Limited versiyonundan ucuz olması, her iki otomobil modelinin de fiyat listesini merak ettirebiliyor. Nitekim hem Fiat hem de Renault'un söz konusu otomobil modelinin güncel fiyat listesi aşağıda yer alıyor.

FİAT EGEA SEDAN LİMİTED FİYAT LİSTESİ

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.144.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.134.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.212.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.174.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.480.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.470.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.548.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.510.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.602.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.592.900 TL.

RENAULT MEGANE SEDAN FİYAT LİSTESİ

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Touch 1.3 TCe EDC 140 bg. Fiyatı: 1.517.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg. Fiyatı: 1.671.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Icon 1.3 TCe EDC 140 bg. Fiyatı: 1.620.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg. Fiyatı: 1.774.000 TL.

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