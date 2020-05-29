star.com.tr 29 Mayıs 2020 Cuma 12:45 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 12:45

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisinin ekonomik etkileri, Fransız otomobil devi Renault'u da vurdu.



Şirketin CEO'su Clotilde Delbo yaptığı açıklamada, iki milyar avroluk üç yıllık maliyet azaltma planı kapsamında, 4 bin 600'ü Fransa'da olmak üzere, yaklaşık 15 bin kişinin işinden olacağını duyurdu.

Delbo, 'Renault, çalışanların işten çıkarılmasını zorlamayı düşünmüyor. İşlerin azaltılması, gönüllü olarak işten çıkarılma yoluyla veya şirket içindeki diğer pozisyonlara yeniden eğitim verilerek veya devredilerek kademeli olarak gerçekleştirilecektir. Esas plan bu.' dedi.

Fransız devi Renault, koronavirüs pandemisinden önce de zor günler geçiriyordu ancak, salgın nedeniyle durumlar daha da kötüleşti. Çünkü, Avrupa'da yeni otomobil satışları Nisan ayında % 76.3 azaldı.

Sektör uzmanlarına göre 2019, Renault için zor bir yıl oldu. Yıllık mali rapora göre, şirketin net kaybı 140 milyon avroyu aştı.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, otomotiv endüstrisini desteklemek için 8 milyar avro destek vermeyi planladıklarını söylemişti.

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