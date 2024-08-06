ABD 10 yıllık hazine tahvil faizleri dün en düşük 3,66 seviyesini görürken bugün 20 baz puan yükselerek 3,86'ya çıktı. ABD'de 2 yıllık hazine tahvili getirisi de 3,65'ten 35 baz puan artarak 4'e çıktı.ALMANYA
Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri 2,07 seviyesine kadar inerken bugün 15 baz puan artarak 2,22 seviyesine ulaştı. Ülkenin 2 yıllık tahvil faizleri ise dün 2,16 seviyesindeyken bugün 33 baz puan yükselişle 2,39'u gördü.İNGİLTERE
İngiltere'de 10 yıllık tahvil faizleri dün 3,74 seviyelerindeyken bugün 21 baz puan yükselişle 3,95'e çıktı. Ülkenin 2 yıllık tahvili faizleri de 20 baz puan artarak 3,67'ye ulaştı.FRANSA
Fransa'da 10 yıllık tahvil faizleri dün 2,90 seviyesindeyken bugün 8 baz puan artışla 2,98'e, 2 yıllık tahvil faizleri ise 20 baz puan yükselişle 2,65'e tırmandı.İSPANYA
İspanya'da 10 yıllık tahvil faizleri dün 3 seviyesine gerilerken bugün 9 baz puan artışla 3,09'a yükseldi. Ülkenin 2 yıllık tahvili faizleri de 2,57'den 15 baz puan artışla 2,72'ye çıktı.İTALYA
İtalya'da 10 yıllık devlet tahvilleri dün 3,60 olurken bugün 8 baz puan artışla 3,68'i, 2 yıllık tahvil getirileri de 12 baz puan artışla 2,91'i gördü.JAPONYA
Japonya'da 10 yıllık devlet tahvil getirileri dün 0,75 seviyesindeyken bugün 16 baz puan artışla 0,91'e çıktı. Ülkenin 2 yıllık tahvili faizleri de 4 baz puanlık artışla 0,29'a çıktı.ÇİN
Çin'in 10 yıllık tahvilleri dün 2,09 seviyesindeyken bugün 6 baz puan artışla 2,15'e tırmandı, 2 yıllık tahvilleri ise 1,50 seviyelerinde yatay seyir gösterdi.
PİYASALAR TEPETAKLAK OLDU
Dün, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırım döngüsüne girmiş olabileceği yönündeki beklentilerin ABD'deki resesyon endişeleriyle birleşmesinin ardından küresel piyasalarda güçlü satış baskısı yaşanmıştı.
Piyasalardaki düşüşün ardından ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,68'e gerileyerek 26 Haziran 2023'ten beri en düşük seviyeyi görmüştü.
Benzer eğilim, ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerin tahvil faizlerinde de gözlenmişti.