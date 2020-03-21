21 Mart 2020 Cumartesi 10:29 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 10:29

Resesyon ne demektir? Resesyon nedir? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya üzerinde pek çok ülkede salgın haline gelen corona virüsü dünya ekonomisini de etkilemeye devam ediyor. Peş peşe ölümlere sebep olmasıyla birlikte ABD menşeli ekonomi kurumları ve bankaları tarafından resesyon olma ihtimalinden söz edilmeye başlandı. Resesyon hakkında da araştırmalar hız kazandı.

RESESYON NE DEMEKTİR?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.Uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak isimlendirilir.