Resesyon nedir ne demek Ekonomide Resesyon anlamı nedir? Vatandaşların merak ettiği Resesyon anlamını haberimizde derledik. Binlerce kişi Resesyonun ne olduğunu ve S&P'yi araştırmaya başladı. Peki resesyon nedir? S&P ne demek? Resesyon, kelime anlamı olarak "durgunluk" olarak tanımlanmaktadır. Bir kaç aydan daha uzun süren ekonomi genelinde belirgin bir düşüşü temsil eder. Başka bir deyişle ülke ekonomisinde ki büyüme hızının, nüfus artış hızından daha düşük olması sebebiyle kişi başına düşen milli gelirin yerinde saymasıdır. Makro ekonomik tüm göstergeler; Endüstriyel üretim, istihdam, reel gelir, toptan ve perakende ticaret verileri de bu ölçümlemenin içerisindedir.

RESESYON NEDİR?

Resesyon, Fransızca kökenli bir kelimedir ve 'durgunluk' anlamına gelmektedir.

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir. Uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak isimlendirilir. Resmi bir tanımı olmaya resesyon kelimesi ekonomiyle ilgili bir terimdir. Kelime anlamı durgunluk olan resesyonun, genel kabul gören tanımı belirli bir dönemde üretimde ki düşüş olarak tanımlanabilir. Üretimdeki kısa dönemli düşüş değildir resesyon. Birçok iktisatçı resesyonu bir ülkenin ardışık iki çeyrekte GSMH'deki düşüşü olarak tanımlamaktadır. Ama bu tanım tam olarak resesyona denk gelmemektedir.Tam anlamıyla resesyonu tanımlarsak, şu tanımı yapmak daha doğru olacaktır; ekonominin genel tabanına yayılmış birkaç aydan fazla süren ve üretim istihdam, gelir ve diğer değişkenlerde ki gözle görülen ekonomik aktivitelerdeki önemli ölçüde oluşan düşüştür. Ekonomik olayların zirve yaptığı yerde resesyon başlar ve dip olduğu noktada biter.

Resesyon Nedenleri ve Sonuçları

• Genellikle bir yıl sürer ve ürün maliyetleri ciddi oranda yükselir.

• Tüketimdeki düşüş az olsa da üretimdeki düşüş fazla olur.

• İşsizlik oranı artar.

• Finansal piyasalara zarar verir.

Resesyon, istihdam gelir ve birçok değişkene bağlı olduğu için tek bir sebebi olmaz. Örnek verecek olursak bazı mal ve hizmetlerin maliyetlerinin sert artış resesyona sebep olabilir. Eğer ki bu mal veya hizmet petrol gibi her üretim alanını etkileyen bir mal ise resesyonun ölçüsü olabilir.

Resesyonu hükümet kendisi de oluşturabilir. Sıkı maliye politikaları kullanan bir ülke mal ve hizmetlere olan talebi düşürmek için bu yola başvurabilir. Büyümesi ihracata dayalı olan ülkelerde dış talebin düşmesi de resesyona sebep olabilir.