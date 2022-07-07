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Ekonomi

Resmen açıklandı: 110 milyon tonluk dev doğal gaz anlaşması

Katar, enerji şirketi Royal Dutch Shell ile doğal gaz sahasını genişletme projesinde ortak olduğunu resmen açıkladı. Bu anlaşma ile Katar'ın yıllık 77 milyon tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim kapasitesi 110 milyon tona çıkarılacak.

AA7 Temmuz 2022 Perşembe 00:22 - Güncelleme:
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Katar Enerji Şirketinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Katar Enerji Şirketi, (5. ortak olarak) Shell'i seçerek Kuzeydoğu Saha Genişletme projesindeki uluslararası ortaklar için seçim sürecini tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi'nin de, "Katar Enerji ve Kuzeydoğu Saha Genişletme projesindeki ortakları, düşük karbonlu enerjiye geçiş taahhütlerinin yanı sıra dünyaya daha temiz enerjinin tedarikini teyit ediyor." sözlerine yer verildi.

Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini 2026'ya kadar yıllık 77 milyon tondan 110 milyon tona çıkarmayı hedefleyen projeye daha önce TotalEnergies, Exxon Mobil, ConocoPhilips ve Eni ortak olmuştu.

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