Resmen başlıyor: Yeni evlenenlere faizsiz kredi için detaylar netleşti

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeleri de peş peşe sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının yeni evlenen gençlere faizsiz evlilik kredisi ile ilgili ise şunları söyledi:

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulması üzerine çalışmaları tamamladık.

Önümüzdeki dönemde Cumhur ortakları ile Aile ve Gençlik Bankası kanun teklifini meclisimize sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz petrol madenlerden elde edilen gelirlerin bir kısmı buraya aktarılacak.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndna karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilenlere yönelik bu uygulamayı deprem bölgesinde başlatacağız. Gençlerin yuva kurmalarına destek olacak bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum