Avrupa enerji gündemini sarsan önemli bir gelişme Fransa'dan geldi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Lorraine bölgesinde yapılan araştırmalarda, kamuoyunda "beyaz petrol" olarak adlandırılan doğal hidrojen rezervi keşfedildi. Uzmanlara göre bu keşif, temiz enerji üretiminde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Fransa'da yapılan sondaj çalışmaları sırasında yüksek saflıkta hidrojen gazına rastlandı. İlk analizler, rezervin ticari ölçekte değerlendirilebileceğini gösteriyor. Eğer rezervin büyüklüğü doğrulanırsa, Avrupa'nın enerji bağımlılığı azalabilir.

Enerji uzmanları, beyaz petrol keşfinin özellikle sanayi, ulaşım ve ağır endüstride hidrojen kullanımını yaygınlaştırabileceğini belirtiyor.

Hidrojen uzun süredir geleceğin yakıtı olarak görülüyor. Ancak üretim maliyetleri en büyük engeldi. Beyaz petrol keşfiyle birlikte, hidrojen üretim maliyetlerinin düşmesi, temiz enerji yatırımlarının artması gibi etkiler gündeme gelebilir.

Uzmanlara göre Fransa'daki beyaz petrol keşfi, dünyada doğal hidrojen arama çalışmalarını da hızlandıracak. ABD, Avustralya ve Afrika'da da benzer jeolojik araştırmaların arttığı belirtiliyor.

Fransa hükümetinin hidrojen stratejisi zaten güçlüydü. Beyaz petrol keşfi, ülkeyi Avrupa'nın hidrojen merkezi haline getirebilir. Bu durum, hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan Fransa'ya önemli avantaj sağlayabilir.

BEYAZ PETROL NEDİR?

"Beyaz petrol", yer altındaki doğal süreçler sonucu oluşan ve endüstriyel işlem gerektirmeden çıkarılabilen doğal hidrojen gazı için kullanılan bir terim. Bugüne kadar hidrojen genellikle, doğalgazdan (gri hidrojen), karbon yakalama teknolojisiyle (mavi hidrojen) ve yenilenebilir enerjiyle suyun ayrıştırılması sonucu (yeşil hidrojen) elde ediliyordu.