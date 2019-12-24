AA 24.12.2019 12:00 - Güncelleme: 24.12.2019 12:00

PPL'den yapılan açıklamaya göre, Sindh eyaletindeki Khairpur keşif noktası ile Belucistan eyaletinin Markand keşif noktasında petrol ve doğal gaz bulundu.

Khairpur'daki sondajda günlük 152 varil kapasiteli petrol ile 810 bin metreküp doğalgaz keşfedildiğini Pakistan borsasına bildiren PPL, Markand'da ise 132 varil petrol ile yaklaşık 303 bin metreküp doğalgaz bulunduğunu belirtti.

PPL, nisan ayında ise Ravalpindi kenti yakınlarındaki iki noktada petrol bulmuş, bu noktalardan Khewra'da 372 varil petrol kapasitesi tespit edildiğini açıklamıştı.