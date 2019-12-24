İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9475
  • EURO
    6,5981
  • ALTIN
    285.097
  • BIST100
    113284
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Resmen duyurdular: İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi
Ekonomi

Resmen duyurdular: İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi

Pakistan devlet petrol şirketi Pakistan Petroleum (PPL), Sindh ve Belucistan eyaletindeki iki noktada petrol ve doğal gaz bulduğunu borsaya bildirdi. İki noktada tespit edilen toplam doğal gaz miktarı günlük 1 milyon 113 bin metreküp, petrol miktarı ise günlük 284 varil olarak açıklandı.

AA24.12.2019  12:00 - Güncelleme: 24.12.2019  12:00

PPL'den yapılan açıklamaya göre, Sindh eyaletindeki Khairpur keşif noktası ile Belucistan eyaletinin Markand keşif noktasında petrol ve doğal gaz bulundu.

Khairpur'daki sondajda günlük 152 varil kapasiteli petrol ile 810 bin metreküp doğalgaz keşfedildiğini Pakistan borsasına bildiren PPL, Markand'da ise 132 varil petrol ile yaklaşık 303 bin metreküp doğalgaz bulunduğunu belirtti.

PPL, nisan ayında ise Ravalpindi kenti yakınlarındaki iki noktada petrol bulmuş, bu noktalardan Khewra'da 372 varil petrol kapasitesi tespit edildiğini açıklamıştı.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi
Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'
Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'

Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'

Türkiye'de bir ilk... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı
Türkiye'de bir ilk... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Türkiye'de bir ilk... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Trump'ın Türkiye notunda dikkat çeken S-400 detayı
Trump'ın Türkiye notunda dikkat çeken S-400 detayı

Trump'ın Türkiye notunda dikkat çeken S-400 detayı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.