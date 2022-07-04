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Ekonomi

Resmen duyuruldu! Dünyanın kara kutusunda dev petrol keşfi: 82 milyon ton...

Rus enerji devi Rosneft, Pechora Denizi'nde tahmini 82 milyon ton petrol içeren büyük bir petrol yatağı keşfettiğini duyurdu. Rosneft, Pechora Denizi sularındaki arama çalışmalarının 'Timan-Pechora eyaletinin raftaki önemli petrol potansiyelini kanıtladığını ve bölgenin çalışma ve gelişiminin sürdürülmesi için temel oluşturduğunu' kaydetti.

TRT Haber4 Temmuz 2022 Pazartesi 09:46 - Güncelleme:
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Petrol alanı, Medynsko-Varandeysky bölgesindeki bir projesi sırasında keşfedildi.

Şirket yaptığı açıklamada , "Testler sırasında günde maksimum 220 metreküp akış hızıyla serbest bir petrol akışı elde edildi" denildi.

"PETROL POTANSİYELİ KANITLANDI"

Rosneft, Pechora Denizi sularındaki arama çalışmalarının "Timan-Pechora eyaletinin raftaki önemli petrol potansiyelini kanıtladığını ve bölgenin çalışma ve gelişiminin sürdürülmesi için temel oluşturduğunu" kaydetti.

Şirketin sekizi Pechora Denizi'nde olmak üzere toplam 28 açık deniz bölgesini kontrol ettiği bildiriliyor.

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