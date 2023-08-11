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Ekonomi

Resmi açıklama yapıldı: 6 saatlik yol 80 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasındaki ulaşım süresini 80 dakikaya düşürecek süper hızlı tren projesinde güzergah tespiti çalışmalarının başladığını duyurdu. Projenin talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirten Uraloğlu, trenin saatte 350 kilometre hıza ulaşacağını da belirtti.

11 Ağustos 2023 Cuma 23:09 - Güncelleme:
Resmi açıklama yapıldı: 6 saatlik yol 80 dakikaya düşecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek 'süper hızlı tren' projesini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Habertürk TV'de proje hakkında açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'a hızlı tren müjdesi veren Uraloğlu, bir müjdeyi Ankara-İstanbul güzergahı için verdi.

Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren ile yaklaşık beş saat süren Ankara-İstanbul güzergahı için yeni 'Süper Hızlı Tren' projesini duyurdu.

"ANKARA-İSTANBUL 80 DAKİKAYA İNECEK"

Projenin talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini söyleyen Uraloğlu, proje çalışmalarının, güzergah tespiti çalışmalarının başladığını ifade ederek, "Daha Bismillah dediğimiz aşamasındayız." dedi.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Ankara-İstanbul arasına yeni bir hattın inşa edileceğini ve iki istasyonun olacağını söyledi. Yeni projede saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenin görev alacağını da belirten Uraloğlu, böylelikle Ankara-İstanbul arasının 80 dakikaya ineceğinin müjdesini verdi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu projede çalışmaların 1,5 yıl içerisinde tamamlanacağının notunu da paylaştı.

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