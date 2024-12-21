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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Cep telefonu ve taşıt satışlarına yeni taksit düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, belirli fiyatlarda satışa sunulan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları ile taşıt satışlarında uygulanacak taksit sayılarında düzenlemeye gitti.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 08:55 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Cep telefonu ve taşıt satışlarına yeni taksit düzenlemesi
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Bakanlık tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yenileme merkezleri ve yetkili satıcılarca gerçekleştirilen, yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin lirayı geçen veya bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin lirayı aşan cep telefonu satışlarında taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.

- TAŞIT SATIŞLARINDA DA TAKSİTLER DÜZENLENDİ

Yönetmelikle taşıt satışlarındaki taksit süreleri de yeniden belirlendi.

Buna göre, taksitlendirme süresi, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt satışlarında 48 ayı, 400 bin liranın üzerinde olup 800 bin lirayı aşmayanlarda 36 ayı, 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyenlerde 24 ayı ve 1 milyon 200 bin lira ila 2 milyon lira arasındakilerde 12 ayı geçemeyecek.

Nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerindeki taşıt satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.

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