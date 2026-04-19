Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ildeki 8 taşınmazın satışı için ihale düzenlenecek

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale şartnamesi bedeli 7 bin 500 ile 10 bin lira, geçici teminat bedeli 3 milyon ile 9 milyon lira arasında değişen Ankara'nın Çankaya ve Mamak, Manisa'nın Akhisar, Afyonkarahisar'ın Merkez ilçelerindeki 8 taşınmazın satışı yapılacak.

Ankara'daki taşınmazlar için 12 Mayıs, Manisa'dakiler için 13 Mayıs, Afyonkarahisar'dakiler için ise 14 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alarak ve görüşmeler yaparak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ihaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak ve açık artırmayla sonuçlandırılacak.