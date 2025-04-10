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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 bin TL yardım alacaklar

Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile ilk çocuk için tek seferlik 5 bin Türk lirası, ikinci çocuk için aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

IHA10 Nisan 2025 Perşembe 08:12 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 bin TL yardım alacaklar
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Doğum yardımı yönetmeliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan yönetmeliğe göre; 01.01.2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

Ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular, e-Devlet ve Bakanlıkça belirlenen diğer kanallar aracılığıyla yapılacak. Doğum yardımına hak kazanmak için, annenin veya babanın Türk vatandaşı olması ve Türkiye'de ikamet etmesi gerekecek. İkinci ve sonraki çocuklar için doğum yardımı ödemeleri, çocuğun 5 yaşını dolduracağı aya kadar sürecek. Doğum yardımı başvurusu, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay, diğer çocuklar için ise 5 yaşını tamamlayana kadar yapılabilecek. Yönetmelik kapsamında yapılan doğum yardımı ödemeleri, hiçbir şekilde haczedilemeyecek. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak haksız yere doğum yardımı alan kişilerin, bu ödemeleri faiziyle birlikte geri ödemesi gerekecek. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında da yasal işlem yapılacak.

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