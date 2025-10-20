İSTANBUL 20°C / 11°C
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı!na 85 personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 10:00
Resmi Gazete'de yayımlandı: Adli Tıp Kurumu 85 personel alacak
Buna göre, 2024 KPSS'den en az 70 puan alanlar arasından yapılacak sözlü sınavla 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu 85 personel alımı yapılacak.

Başvurular 23 Ekim'de başlayacak, 5 Kasım 2025 Çarşamba saat 23.59'da sona erecek.

ŞAHSEN VEYA POSTA YOLUYLA YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEK

Adaylar, başvurularını, e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

YALNIZCA BİR BAŞVURU YAPILABİLECEK

Adaylar her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabilecek.

İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın İstanbul Bahçelievler'deki merkez binasında yapılacak, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.

Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden yayımlanacak, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

