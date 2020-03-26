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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranları yeniden belirlendi

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e, kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı tutarı ise yapılan değişiklikle yüzde 35'e yükseltildi.

DHA26 Mart 2020 Perşembe 07:38 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 07:38
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Bazı tütün ürünleri ile tütün yerine geçen maddelerden yapılan malların ve kolalı gazozların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bazı tütün ürünleri ile tütün yerine geçen maddelerden yapılan malların ve kolalı gazozların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden belirlendi. Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı, yapılan değişiklik ile yüzde 35'e yükseltilirken, tütün içeren purolar, sigarillo ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40’a düşürülürken, sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.

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