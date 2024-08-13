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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Borcun bulunmadığına dair belge alımında yeni düzenleme

Bazı işlem ve ödemelerin yapılabilmesi için borcun bulunmadığına dair belge aranması uygulamasında, borç türü olarak vergi dairelerince tahsil edilen tüm amme alacaklarının dikkate alınması yönünde düzenleme yapıldı.

AA13 Ağustos 2024 Salı 10:10 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı! Borcun bulunmadığına dair belge alımında yeni düzenleme
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Hazine ve Maliye Bakanlığının "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un uygulamasını gösteren ve "tek tebliğ" niteliğinde olan tebliğde düzenleme yapıldı.

TÜM AMME ALACAKLARININ DİKKATE ALINMASI YÖNÜNDE DÜZENLEME

Buna göre, Kanunun ilgili maddesi gereğince bazı işlem ve ödemelerin yapılabilmesi için borcun bulunmadığına dair belge aranması uygulamasında, borç türü olarak vergi dairelerince tahsil edilen tüm amme alacaklarının dikkate alınması yönünde düzenlemeye gidildi.

Ayrıca, ödeme ve işlem yapmadan önce borcun bulunmadığına dair belge arama zorunluluğu bulunan muhasebe birimlerinin yanında harcama birimlerince de söz konusu belge aranabilecek. Bu birimler tarafından belgenin aranması durumunda, geçerlilik süresi de dikkate alınarak belgeye göre muhasebe birimlerince ödeme yapılabilecek.

GAYRİMENKULLERİN İLANINA İLİŞKİN KRİTERLER

Kanun kapsamında satışı yapılacak gayrimenkullerin ilanına ilişkin kriterler de yeniden belirlendi.

Bu arada, daha önce belirlenmiş olan tecil faizi ve gecikme zammı oranlarına ilişkin veriler de "tek tebliğ" olan düzenlemenin ilgili bölümlerine eklendi. Tebliğ ile yeni bir faiz veya gecikme faiz artış oranı tespit edilmedi.

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