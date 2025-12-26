İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9448
  • EURO
    50,6764
  • ALTIN
    6234.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok uluslu şirketlere yüzde 15 asgari vergi
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok uluslu şirketlere yüzde 15 asgari vergi

Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu işletme gruplarına yönelik 'yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi'nin konusu ve kapsamına ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

AA26 Aralık 2025 Cuma 09:08 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok uluslu şirketlere yüzde 15 asgari vergi
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Yerel ve Küresel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, OECD nezdinde yayımlanan Model Kurallar ve Yorumları ile İdari Rehberler de dikkate alınarak, yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin konusuna, mükellefine, matrahına, oranına, hesaplanmasına, istisna ve muafiyetlerine, beyan ve ödemesine, geçiş sürecine ilişkin açıklamalar ve örnekler ile diğer uygulama usul ve esaslarına yer verildi.

Geçen yıl Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, kapsama giren çok uluslu işletme gruplarına asgari düzeyde kurumlar vergisi uygulanmasını teminen, yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi ihdas edilmişti.

Söz konusu düzenlemede, 2024 hesap dönemi ve izleyen dönemlerde elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, önceki 4 hesap döneminin en az 2'sinde yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avro karşılığı Türk lirasını aşan çok uluslu işletme gruplarının, faaliyet gösterdikleri ülkelerde elde ettikleri kazançları üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinin asgari kurumlar vergisi oranına (yüzde 15) eşitlenmesini sağlayan ilave bir vergileme sistemi oluşturulmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.