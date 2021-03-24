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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhale edilecek

Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahalarının ihale edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA24 Mart 2021 Çarşamba 09:23 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 09:23
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Osmaniye'de bulunan 11 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme sahası ihaleye çıkarıldı.

Osmaniye İl Encümeni Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Osmaniye'nin Toprakkale, Kadirli, Düziçi, Bahçe ve Merkez ilçelerindeki ruhsatlı sahalara ait alanlarda bulunan 11 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme sahası açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 60 bin lira ile 900 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri 28 Nisan Çarşamba günü saat 15.10'da Osmaniye İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İstekliler, tekliflerini sözlü olarak ihale saatine kadar Osmaniye İl Encümeni Başkanlığına sunabilecek.

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