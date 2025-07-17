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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kredi çeken emekliler dikkat!

Yargıtay, tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında verilen rıza ve onaylara dayanarak bankaların emekli maaşına doğrudan bloke koyabileceğine hükmetti.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kredi çeken emekliler dikkat!
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Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatlarında bankaların emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğuna hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına bloke koymasının mümkün olup olmadığı konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kapatılan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ve kapatılan 19. Hukuk Dairesi arasında içtihat ve uygulama farklılığının bulunduğunu belirten bir başvurucu, içtihatların birleştirilmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi görüşen Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, bankanın emekli maaşına bloke koymasının mümkün olduğuna oy çokluğuyla karar verdi.

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