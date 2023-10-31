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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Madeni 5 TL tedavüle girdi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına 100 milyon adet 5 TL değerinde madeni hatıra paralarının basıldığı ve tedavüle verildiği duyuruldu.

31 Ekim 2023 Salı 00:55 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Madeni 5 TL tedavüle girdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Cumhuriyetin 100'üncü Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararla, 28 Mayıs 1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı 5 TL değerindeki madeni hatıra paraların basıldığı ve tedavüle verildiği aktarıldı.

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