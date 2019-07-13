27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.41
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasına ilişkin kamu hizmet alımları kapsamında, gizlilik ve güvenlik gerekçesiyle trafik tesciline tabi olmayan araçlara ilişkin poliçeler Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamı dışında tutulacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hazine ve Maliye Bakanlığının Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin, aracı işleten kişinin değişmesine ilişkin maddesinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, işletenin sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigorta şirketine bildirmesi, sahip olduğu hasarsızlık indirim hakkının aynı türdeki araçlar için devam etmesi ve hakkında prim artırımı uygulanan işleten için düzenlenecek yeni sözleşmede prim basamağının kaldığı yerden devam etmesine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin "Riskli Sigortalılar Havuzu Çalışma Esasları" bölümünde de değişikliğe gidilirken, buna göre, trafik sigortasına ilişkin kamu hizmet alımları kapsamında, gizlilik ve güvenlik gerekçesiyle trafik tesciline tabi olmayan araçlara ilişkin poliçeler ve sigortacılık prensipleri çerçevesinde basamak tespitinin yapılamadığı poliçeler havuz kapsamı dışında tutulacak.

Yönetmeliğin yürürlükten kaldırmaya ilişkin hükümleri 1 Eylül 2019'da yürürlüğe girecek.

Bebek Otel´deki skandalın görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni oluşum içerisindeki FETÖ'cülere darbe

Yeni oluşum içerisindeki FETÖ'cülere darbe

MSB duyurdu... Irak'ın kuzeyine hava harekatı

MSB duyurdu... Irak'ın kuzeyine hava harekatı

"Türkler beni bırakmak istemedi"

'Türkler beni bırakmak istemedi'

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Sınıfta şoke eden olay! Öğretmenin yaptığı hareket 'pes' dedirtti

Sınıfta şoke eden olay! Öğretmenin yaptığı hareket 'pes' dedirtti

Türkiye-Rusya ticaretinde yeni dönem

Türkiye-Rusya ticaretinde yeni dönem

Mimarlık sanat yönümü besledi

Mimarlık sanat yönümü besledi

Dev operasyon: 2 milyon 111 bin 50 tane ele geçirildi

Dev operasyon: 2 milyon 111 bin 50 tane ele geçirildi
 

POPÜLER HABERLER

İşte S-400 sistemlerinin Ankara´ya iniş anı

İşte S-400 sistemlerinin Ankara´ya iniş anı

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

S-400'leri getiren AN-124 ve Ilyushin 72 uçaklarının özellikleri neler?

S-400'leri getiren AN-124 ve Ilyushin 72 uçaklarının özellikleri neler?

Tuz Gölü'nden hayran bırakan görüntüler...

Tuz Gölü'nden hayran bırakan görüntüler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA