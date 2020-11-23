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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK'tan personel alımı

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nde 105 personel istihdam edilecek.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 09:08 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 09:08
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) 105 personel istihdam edilecek.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 98'i araştırmacı ve 7'si teknisyen olmak üzere 105 personel işe alınacak.

Söz konusu personel Kocaeli'de görev yapacak.

Personel alımına ilişkin gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da öğrenilebilecek.

Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 14 Aralık'a kadar yapılabilecek.

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