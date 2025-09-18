İSTANBUL 24°C / 16°C
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye ile 2 Afrika ülkesi arasında işbirliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ile Cezayir Finansal İstihbarat İşleme Birimi (FIPU), MASAK ile Angola Mali İstihbarat Birimi (FIU ANGOLA) arasındaki 'Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat' muhtıraları yürürlüğe girdi.

18 Eylül 2025 Perşembe 11:06
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye ile 2 Afrika ülkesi arasında işbirliği
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MASAK ve söz konusu ülkelerin kurumları, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizlerin kolaylaştırılmasını sağlayacak.

Birimler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri, kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.

