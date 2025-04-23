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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye-Maldivler ticaretinde yeni dönem başlıyor

Türkiye ile Maldivler arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye-Maldivler ticaretinde yeni dönem başlıyor
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Taraflar arasında 27 Kasım 2023'te Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜRKİYE-MALDİVLER TİCARETİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

İki ülkenin ticari ve ekonomik işbirliği teşvik etmeyi ve kolaylaştırmayı taahhüt ettiği anlaşma kapsamında, ticaret heyetleri ve iş insanlarının karşılıklı ziyaretlerini artırma, sergi, fuar ve tanıtım faaliyetlerini teşvik etme konusunda mutabık kalındı.

Anlaşma çerçevesinde karşılıklılık ilkesi kapsamında şirket ve kuruluşların bu ülkelerde ofis ve şube açmasına izin verilmesi amacıyla kolaylık sağlanacak.

Ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik Türkiye-Maldivler Karma Ekonomik Komisyonu kurulmasına yönelik madde bulunan anlaşma kapsamında, toplantıların dönüşümlü olarak iki ülkede de düzenlenmesine karar verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Yürürlük Tarihinin 21 Temmuz 2024 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yürürlük tarihi 21 Temmuz 2024 olarak belirlenen anlaşma, 22 Ekim 2021'de Seul'da imzalanmıştı.

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