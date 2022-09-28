Resmi olarak açıklandı: Tam 354 milyon ton petrol...

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin doğal gaz üretimi bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 gerileyerek 389 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi yüzde 13,5 artarak 21,6 milyon tona çıkarken, petrol üretimi de yüzde 3,1 artarak 354 milyon tona yükseldi.

354 MİLYOM TONA YÜKSELDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkesinin yaptırımlara rağmen petrol ve doğal gaz gelirlerini artırdığını söylemişti.

ABD ve bazı Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'yı söz konusu gelirlerden mahrum bırakmak için Rus petrol ve doğal gazına tavan fiyat uygulaması getirmek istiyor.