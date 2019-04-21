Resmi tatilde çalışanlara izin veya 2 katı ücret şart

Salı günü 23 Nisan, yani Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Dolayısıyla salı günü resmi tatil. İşçisini genel tatil günlerinde çalıştıran işverenin ilave ücret ödemesi gerekiyor. Dolayısıyla 23 Nisan ve 1 Mayıs’ta işçi çalışırsa iki günlük, çalışmazsa bir günlük ücretine hak kazanacaktır. Örneğin haftanın 6 günü çalışan işçiler 23 Nisan’da çalışırlarsa nisan ayı ücretlerine ilave olarak bir günlük daha ücret alacaklar. 23 Nisan’da çalışmayan işçiye de aylık ücretinin tam olarak ödenmesi gerekiyor. Hem 1, hem de 19 Mayıs’ta çalışan işçiler ise mayısta ilave iki günlük daha ücret alacaklar.

'SONRA KULLAN' DİYEMEZ

Dolayısıyla genel tatil günlerinde çalışan işçiye ilave ücret ödenmesi şart. Aksi taktirde işveren işçisinin ücretini eksik ödemiş olacağı için işçinin haklı nedenle fesih hakkı doğabilecektir. Bazı işverenler, işçinin ücretinin içinde genel tatil günü çalışması karşılığı ücretinin de bulunduğunu iddia eder. Yargıtay ise bu iddianın geçerli olmadığını açıkça ifade etmiştir. İşveren genel tatil günlerinde çalıştırırsa, mutlaka işçinin çalıştığı her bir genel tatil günü için bir günlük ilave ücret ödemekle yükümlüdür. İşveren ayrıca işçisine, "23 Nisan’da veya bayramda çalış, sana sonra izin vereyim" de diyemez.

Telafi çalışmasıyla tatili uzatabilirsiniz

İşveren isterse yarını yani pazartesiyi de tatil ederek 23 Nisan tatilini haftasonuyla birlikte toplam 4 güne çıkarabilir. Aynı durum önümüzdeki hafta pazartesi ve salı için de geçerli. Önümüzdeki pazartesi ve salı gününü yani 29 ve 30 Nisan tarihlerini de tatil eden işveren, haftasonu ve 1 Mayıs’ı birleştirerek işçilere toplamda 5 günlük izin kullandırabilir. Üstelik bu durumdan herhangi bir kaybı da olmaz. İş Kanunu’nda telafi çalışması yer alıyor. Buna göre; işveren resmi tatillerden önce veya sonra işyerini tatil ederek bütün çalışanlara izin verebilir. Yarını tatil eden işveren, iki ay içerisinde yani 22 Haziran tarihine kadar telafi çalışması yaptırma hakkına sahiptir.

Günde 3 saati geçmemeli

Telafi çalışması günde 3 saatten fazla yaptırılamaz. Ayrıca işyerinde günlük 11 saatlik çalışma süresi de telafi çalışması gerekçesiyle aşılamaz. Yani verdiğimiz örnekteki işyerinde işveren, telafi çalışmasını en fazla günde 2 saat yaptırabilir. İşyerinde günde 9 saat çalışıldığı için 2 saatlik telafi çalışması ile bu süre 11 saate çıkacaktır. Günlük çalışma süresi 11 saati geçemeyeceği için bu işyerinde telafi çalışması günde en fazla 2 saatlik olarak yapılabilecektir.

Kabul etmek zorunda değil

İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılması ve ücret ödenmesiyle ilgili bazı kurallar var. İşçilerin çalıştırılabilmeleri için yazılı onaylarının alınması gerekiyor. İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm yoksa ve onay da alınmamışsa işçi çalışmak zorunda değildir.

(Akşam)