30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
  • Restoran, kafelere yeni düzenleme! Servis ücreti yasaklanıyor
Restoran, kafelere yeni düzenleme! Servis ücreti yasaklanıyor

Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin tüketicilerden zorunlu olarak servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ücret talep etmesinin önüne geçecek yeni düzenlemeyi hayata geçirecek.

30 Kasım 2025 Pazar 12:28
AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, işletmeler tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücreti, tarife ve fiyat listesinde göstermesi şartıyla tüketicilerden talep edebiliyor.

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapmaya hazırlandığı değişiklikle işletmelerin tüketicilerden zorunlu olarak servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ücret talep etmesinin önüne geçecek.

Tüketiciler, yiyecek ve içecek ücreti dışında sadece "bahşiş" gibi gönüllülük esasına dayalı olarak kendi istekleriyle ilave ücret ödemesi yapabilecek. Bu sayede işletmelerin tüketicilere kaliteli hizmet sunmaları açısından daha rekabetçi bir ortam sağlanacak.

Yönetmelik değişikliğiyle lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler, ürünlere ait menülerde servis, masa ücreti ya da herhangi bir isim altında ücret tahsil edileceğine ilişkin ibarelere yer veremeyecek. Böylece tüketiciler, sadece tükettiği yiyecek ve içeceklerin ücretini ödeyecek.

İşletmelerin, tarife ve fiyat listelerinde yalnızca ürünlere ait fiyat bilgisine yer vermesi zorunluluğu sayesinde tüketiciler, işletmeler arası fiyat karşılaştırmasını daha şeffaf şekilde yapabilecek, böylece tüketicilerin tercihlerinde yanıltılmalarının önüne geçilecek.

