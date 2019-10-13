Rezervasyonlarda düşüş yok

Turizmciler Barış Pınarı Harekatı’nın turizme olumsuz etkisinin olmadığını belirterek, rezervasyonlarda düşüş yaşanmadığını söylediler. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, ‘Barış Pınarı Harekatı’nın, turizmde herhangi olumsuz bir etkisinin görülmediğini belirtti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya da “Ülkemizin huzuru, bütünlüğü söz konusu olduğu bir yerde turizmin şöyle ya da böyle etkilenmesi çok sorun değil” dedi. Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler (KETOB) Başkanı ve turizmci Şener Gürler bölge otellerinde rezervasyonun kesilmesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek “Rezervasyon akışları devam etmekte. Mevcut konaklayan misafirlerimizde de bu operasyon süresince hiçbir tedirginlikle karşılaşmadık. Tabii ki onlar da biliyor güvenli bir yere geldiklerini. Önümüzdeki yıllarda bu güven hissini daha çok uyandıracağımızdan kesinlikle eminim” diye konuştu. Fame Grup Otelleri Koordinatör Yardımcısı ve KETOB Başkan Yardımcısı Yunus Can da “Şu ana kadar rezervasyonlarda ya da konaklayan misafirlerimizden olsun olumsuz bir yorum görünmüyor, yaşanmıyor. Allah Mehmetçiğimize güç kuvvet versin” diye konuştu.