24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Rezervasyonlarda düşüş yok

Eşiyle birlikte Litvanya’dan gelen Laima Petkeviciyana “Biz Türkiye’ye 13 kez geldik. Türkiye’yi, Kemer’i çok seviyoruz. Lütfen Türkiye’ye gelin ve tatil yapın çünkü çok güvenli bir yer” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Turizmciler Barış Pınarı Harekatı’nın turizme olumsuz etkisinin olmadığını belirterek, rezervasyonlarda düşüş yaşanmadığını söylediler. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, ‘Barış Pınarı Harekatı’nın, turizmde herhangi olumsuz bir etkisinin görülmediğini belirtti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya da “Ülkemizin huzuru, bütünlüğü söz konusu olduğu bir yerde turizmin şöyle ya da böyle etkilenmesi çok sorun değil” dedi. Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler (KETOB) Başkanı ve turizmci Şener Gürler bölge otellerinde rezervasyonun kesilmesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek “Rezervasyon akışları devam etmekte. Mevcut konaklayan misafirlerimizde de bu operasyon süresince hiçbir tedirginlikle karşılaşmadık. Tabii ki onlar da biliyor güvenli bir yere geldiklerini. Önümüzdeki yıllarda bu güven hissini daha çok uyandıracağımızdan kesinlikle eminim” diye konuştu. Fame Grup Otelleri Koordinatör Yardımcısı ve KETOB Başkan Yardımcısı Yunus Can da “Şu ana kadar rezervasyonlarda ya da konaklayan misafirlerimizden olsun olumsuz bir yorum görünmüyor, yaşanmıyor. Allah Mehmetçiğimize güç kuvvet versin” diye konuştu.

Görüntüler El Bab´dan! Ve geliyorlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Johnson ile telefonla görüştü

Başkan Erdoğan, Johnson ile telefonla görüştü

Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerini reddettiler

Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerini reddettiler

Şehidin kask kamerası 5 ay sonra bulundu

Şehidin kask kamerası 5 ay sonra bulundu

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk asker şehidi son yolculuğa uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk asker şehidi son yolculuğa uğurlandı

2 çocuk 310 milyon yıllık ayak izi buldu

2 çocuk 310 milyon yıllık ayak izi buldu

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

PKK yandaşlarına izin vermediler

PKK yandaşlarına izin vermediler

SP Belediye Meclis üyesi terör örgütü propagandasından tutuklandı

SP Belediye Meclis üyesi terör örgütü propagandasından tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütü PKK/YPG yine gazetecileri hedef aldı

Terör örgütü PKK/YPG yine gazetecileri hedef aldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA