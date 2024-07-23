İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2024 Salı / 17 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9527
  • EURO
    35,9254
  • ALTIN
    2532.98
  • BIST100
    11172.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesinde! ''TL'nin daha güçlü olacağının bir işareti''
Ekonomi

Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesinde! ''TL'nin daha güçlü olacağının bir işareti''

Merkez Bankası brüt rezervleri 12 Temmuz haftasında 154 milyar dolara yaklaşırken, rezervlerdeki bu yükseliş ekonomiye güveni artırıyor. Uzmanlar, enflasyonla mücadele edildiği bir zamanda rezervlerin düzenlenmesinin aynı zamanda TL'nin bu anlamda daha güçlü olacağının bir işareti olduğunu ifade ediyor.

23 Temmuz 2024 Salı 08:12 - Güncelleme:
Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesinde! ''TL'nin daha güçlü olacağının bir işareti''
ABONE OL

Merkez Bankası brüt rezervleri 12 Temmuz haftasında 154 milyar dolara yaklaştı. Rezervlerdeki yükseliş, ekonomiye duyulan güvene de olumlu yansıyor. Uzmanlar, bu gelişmenin Türkiye'nin kredibilitesini de artıracağını vurguluyor.

Merkez Bankası'nın rezervleri, 12 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar arttı. 153 milyar 796 milyon dolara çıkan rezervler, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Rezervlerin artmasıyla ekonomiye güven artıyor, Türk lirası güçleniyor, döviz ihtiyacı azalıyor, yabancı yatırımcıların ilgisi artıyor.

TRT Haber'in haberine göre, Rezerv ne kadar çok varsa güvenin de o kadar artacağına dikkati çeken AYBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Yani rezervler ne kadar güçlü olursa ülkenin kredibilitesi o kadar artar, güvenilirliği o kadar artar. Ekonomik istikrarına dair güvende tekrar teyit edilmiş olur." dedi.

"KUR ŞOKLARINA KARŞI TL'NİN DEĞERİNİ ARTIRACAK"

Enflasyonla mücadele edildiği bir zamanda rezervlerin düzenlenmesinin aynı zamanda TL'nin bu anlamda daha güçlü olacağının bir işareti olduğunu belirten Develi, "Kur oynaklığına karşı kur şoklarına karşı TL'nin değerini artıracaktır. Daha güçlü TL enflasyonla mücadele noktasında ekonomi yapıcıların, ekonomi politikası yapıcılarının ellerini daha güçlü hale getirecektir." ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILARIN TÜRKİYE'YE OLAN İLGİSİNİ ARTIRIYOR

Rezervlerdeki artış yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini de artırıyor.

Bu durumun ülkeye daha fazla yabancı sermaye girmesini sağlayacağını aktaran Develi, uluslararası piyasaların ülkeye olan güveninin de artacağını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.