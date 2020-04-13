İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7783
  • EURO
    7,3989
  • ALTIN
    368.143
  • BIST100
    96737.4
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakanlıktan denize kıyısı olan 28 ile koronavirüs genelgesi
Ekonomi

Bakanlıktan denize kıyısı olan 28 ile koronavirüs genelgesi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacağını, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacağını açıkladı.

DHA13 Nisan 2020 Pazartesi 13:39 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 14:05
ABONE OL

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında denize kıyısı olan 28 ile yeni bir genelge gönderdiklerini bildirdi. Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Gönderdiğimiz genelgeyle; yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak. Atıklar ayrıştırılarak, kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek. Yurt içindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek."

2 bin 335 litre sahte içki ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.