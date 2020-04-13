Bakanlıktan denize kıyısı olan 28 ile koronavirüs genelgesi

DHA 13 Nisan 2020 Pazartesi 13:39 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 14:05

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında denize kıyısı olan 28 ile yeni bir genelge gönderdiklerini bildirdi. Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Gönderdiğimiz genelgeyle; yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak. Atıklar ayrıştırılarak, kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek. Yurt içindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek."