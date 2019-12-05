'Riskler geride kaldı 2020’den umutluyuz'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısına katılan iş adamları özellikle son çeyrekte alınan işaretlerle 2020 yılından daha umutlu olduklarını belirttiler. Toplantının açılışında konuşan TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan ekonomide, iç ve dış politikada bazı risk faktörlerinin geride bırakıldığını söyledi. Özilhan “Ekonomide aşırı yüksek kur hareketliliği başta olmak üzere öngörü ufkunun daraldığı günler geride kaldı” dedi.

Zirveye katılan Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, bu sene Bosch olarak Türkiye’de iki haneli büyüme kaydedeceklerini belirtti. Young, 2019’da yatırımlarına devam ettiklerini, ihracatlarının da arttığını bildirdi. Ekonomide bu sene son çeyreğin daha iyi gittiğine dikkati çeken Young, “2020’de de başlangıcın olumlu olacağını düşünüyoruz. 2019’u yönetebilenler 2020’de çok rahat edecekler. Temkinli olmakta fayda var, fırsatları da iyi kollamamız gerekiyor.” diye konuştu.

YATIRIMA DEVAM

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı da ekonominin tekrar canlanmasını beklediklerini belirterek, “Son iki sene biraz daha zordu. Gelecekten biraz daha ümitliyiz, 2020’de biraz daha iyi olacak inşallah” dedi. Holding olarak önceden planlanmış yatırımlarını gerçekleştirdiklerini, gelecek yıl da planladıkları ve ihtiyaç duydukları yatırımları yapmaya devam edeceklerini aktaran Yiğitbaşı, “Büyüme rakamları da ekonominin olumlu gittiğinin göstergesi. Biz iş dünyası olarak olumlu düşünmek istiyoruz, onun için hep beraber daha iyi olsun diye gayret ediyoruz.” diye konuştu.

2020 İYİ OLACAK

ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Tara da 2020’de birkaç yeni proje almayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye ekonomisinin 2020’de 2019’dan daha iyi olacağını vurgulayan Tara, “ENKA olarak yurt dışında birçok projemiz var. Rusya’da, Irak’ta projelerimiz var. Şu an projelerimiz iyi gidiyor. Rusya özelinde 2020’den daha ümitliyiz. Yeni projeler çıkacak diye bekliyoruz. Türk müteahhitler için yeni fırsatlar olacak” diye konuştu. Türk şirketlerinin uzun yıllardır Rusya’da iş yaptığını dile getiren Tara “2014 yılında Rusya’daki krizden sonra işler azalmıştı. Şu anda hem ilişkilerimiz iyi hem Rusya toparlandı. Dolayısıyla yine Türk müteahhitler için en önemli pazar Rusya olacak” diye konuştu.

BÜYÜME SÜRECİ BAŞLADI

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, ekonomide aşırı yüksek kur hareketliliği başta olmak üzere öngörü ufkunun daraldığı günlerin geride kaldığını belirterek, “Birçok kuruluş büyüme tahminlerini yükseltti. Ekonomi büyüme sürecine girdi. Ülkemizde nispeten daha sakin diyebileceğimiz günlere karşılık dünyada olağan dışı hareketlilik devam ediyor” dedi. Özilhan, ekonomide, iç ve dış politikada bazı risk faktörlerinin geride bırakıldığını söyledi. İç politikada seçim sürecinin geride kaldığına dikkati çeken Özilhan, yerel seçimlerin Türk toplumunun demokrasi ve sandığın meşruiyetine duyduğu inancı teyit ettiğini dile getirdi. Özilhan, dış politikada S400 ve Suriye gibi konuların ateşinin biraz hafiflediğini belirterek, Rusya ve ABD ile ilişkilerin seyrinin Türkiye’yi ‘nereye gittiği en çok tartışılan ülkelerden biri olmaktan çıkarttığını’ söyledi.