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Ekonomi

Rize-Artvin Havalimanı'nda sona doğru! Bakan Karaismailoğlu: Orta koridorun hizmetine sunuyoruz

Rize-Artvin Havalimanı'nda sona doğru gelinirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, 'Havalimanını Karadeniz ülkeleri ve orta koridorun da hizmetine sunuyoruz. Rize'deki yatırımlarımız bununla da sınırlı değil. Bölünmüş yol uzunluğu 196 kilometreye ulaştı. dedi.

3 Mayıs 2022 Salı 14:10 - Güncelleme:
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Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Havalimanımızın pist, apron, taksi yolu ve tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Bölgenin havalimanı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir havalimanı oldu."

"20 yıl önce Rize'nin sadece 16 km bölünmüş yolu vardı. 174 km daha yaparak 190 km'ye ulaştık. Bizim yolumuz hizmet yoludur."

"Havalimanını Karadeniz ülkeleri ve orta koridorun da hizmetine sunuyoruz. Rize'deki yatırımlarımız bununla da sınırlı değil. Bölünmüş yol uzunluğu 196 kilometreye ulaştı."

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