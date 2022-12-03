Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan, Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-30 Kasım tarihleri arasında 63 bin 228 yolcu kullandı. Havalimanına yurt içi seferler çerçevesinde 496 uçak, yurtdışı seferleri kapsamında da 8 uçak iniş kalkış yaptı. Rize-Artvin Havalimanı'nı açılışından 30 Kasım tarihine kadar geçen 6,5 aylık sürede toplamda 474 bin 508 yolcu kullandı.