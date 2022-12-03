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Ekonomi

Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-30 Kasım tarihleri arasında 63 bin 228 yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı'nı 14 Mayıs 2022 tarihinden 30 Kasım 2022 tarihine kadar toplam 474 bin 508 yolcu kullandı.

IHA3 Aralık 2022 Cumartesi 10:37 - Güncelleme:
Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-30 Kasım tarihleri arasında 63 bin 228 yolcu kullandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan, Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-30 Kasım tarihleri arasında 63 bin 228 yolcu kullandı. Havalimanına yurt içi seferler çerçevesinde 496 uçak, yurtdışı seferleri kapsamında da 8 uçak iniş kalkış yaptı. Rize-Artvin Havalimanı'nı açılışından 30 Kasım tarihine kadar geçen 6,5 aylık sürede toplamda 474 bin 508 yolcu kullandı.

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