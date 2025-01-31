16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord ve Roblox'un gerekli düzenlemeleri yapmaları halinde yeniden açılabileceğini söyledi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan, şu an bir görüşme trafiğinin yürütüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, doğru yere gelinmesi durumunda söz konusu platformların tekrar erişime açılabileceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"(Discord ve Roblox) Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz. 16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz. Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek.

"TÜRKİYE GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA BAŞLADI"

"Gerekli sorumlulukları yükleme noktasında da yine bazı çalışmalar yürütüyoruz. Şöyle söyleniyor kuruldukları ülkenin kanunları ya da şirket kuralları gereği ve bizim bazı taleplerimiz 'biz bunu karşılayamayız' şeklinde yaklaşımları oluyor. Avrupa'da olsun Amerika'da olsun bu platformlara karşı cezalar var ve mahkeme süreçleri başlatılmış mahkeme süreçleri var. Onun için hani Türkiye de bu anlamda üzerine düşeni yapma noktasında gerekli adımları atmaya başladı. Doğru şekilde hem onların vergilendirilmesi hem de Türkiye'de uymaları gereken kurallar noktasında bir kısım çalışmalarımızın olduğunu da söyleyebilirim."

16 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI GELECEK Mİ?

Bakan Uraloğlu, 16 yaş altına sosyal medya düzenlemesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: En riskli ve en ihtimam göstermemiz gereken grup çocuklar. Sadece çocuklar gençler değil toplumumuz için de çok sık kullanılıyor. Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif olarak karar verebilecekleri bir yaşa gelmeleridir konu. Dünyada 13 ve 16 olarak tartışılıyor bu yaş. Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımız girmesin istiyoruz sosyal medyaya. 2025 yılı içinde bir düzenleme yapma için çalışmamız var. Şu an oyun platformlarını da katacağız. Çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleme noktasında değil tabi. Sosyal medyada çocuklar hesap açamayacak. Bazı ülkelerde anne baba onayı ile açılıyor bu hesaplar. Biz bunu istemiyoruz. 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz.

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