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Ekonomi

Robot süpürgeler gözetim kapsamına alındı

Akıllı robot süpürge ithalatında 200 doların altında fiyata sahip olanlara gözetim uygulanacak.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 10:10 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 10:10
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"Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu"nda detaylarına yer verilen bazı elektrikli süpürgelerin ithalatındaki gözetim uygulamasında düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, bazı elektrikli süpürgelerin ithalatında uygulanan gözetime ilişkin değişiklikleri düzenliyor.

Buna göre, gerilimi 110 volt veya daha fazla olan süpürgelerde (robot/akıllı süpürgeler hariç) birim gümrük kıymeti adet başına 70 dolar oldu. Gerilimi 110 volt veya daha fazla olan yalnız robot ve akıllı süpürgeler ile "Diğerleri (yalnız robot/akıllı süpürgeler" kategorisindeki cihazlarda ise birim gümrük kıymeti adet başına 200 dolar olarak uygulanacak.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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