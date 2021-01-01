İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Ocak 2021 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    9,0793
  • ALTIN
    452.981
  • BIST100
    1476.72
Ekonomi

ROKETSAN'dan 'Cirit' için dava

ROKETSAN, kendi adına tescilli olan ‘cirit' markasının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle marka iptali davası açtı.

01 Ocak 2021 Cuma 08:26 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 08:32
ABONE OL

‘Cirit’in 8 kilometre menzilli, lazer görünümlü füze sistemi olduğunun belirtildiği dilekçede, “Yusuf Demirci, 6 yıl önce tescil ettirdiği ‘cirit’ markasını ateşli, yaylı, havalı silahlar ile bunlara ait askı ve kılıf kayışları, ağır silahlar, havanlar, roketler ve havai fişek gibi mal ve hizmetler açısından tescil ettirmiş, ancak kullanmamıştır. Markanın iptalini istiyoruz” denildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Davalı Yusuf Demirci’nin ‘cirit’ markasını tescil ettirdiği tarihten bu yana üçüncü kişiler tarafından kullanılmadığı belirtilen dava dilekçesinde “Söz konusu marka, davalı tarafından halen de kullanılmamaktadır. Bu nedenle davalı tarafından ciddi bir biçimde kullanılmayan ‘cirit’ markasının iptali gerekmektedir” denildi. Dilekçede ayrıca ihtiyati tedbir istendi. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.