İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5353
  • EURO
    7,0688
  • ALTIN
    312.964
  • BIST100
    85673
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rolls Royce koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Ekonomi

Rolls Royce koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi

Rolls Royce bugün yaptığı açıklamada, Goodwood'daki üretim tesislerindeki çalışmalara, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren 2 hafta boyunca ara vereceklerini duyurdu.

IHA19 Mart 2020 Perşembe 13:53 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 13:53
ABONE OL

Rolls Royce bugün yaptığı açıklamada, Goodwood’daki üretim tesislerindeki çalışmalara, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren 2 hafta boyunca ara vereceklerini duyurdu. Şirket çalışanlarının sağlığını ve refahını daha da güvence altına almak için alınan bu ara verme kararını, bu süre bittikten sonra, daha önceden planlanmış olan iki haftalık bakım için yapılacak Paskalya tatili takip edecek.

Şirketin günlük çalışmaları, West Sussex’teki Goodwood Estate’teki şirketin merkezinde iş başında kalacak olan veya evden çalışacak merkez ofis çalışanları tarafından devam ettirilecektir. Sosyal mesafe önlemleri hakkında, şirket genelinde bütün çalışanlar da bilgilendirildi. Karar, İngiltere Hükümeti tarafından Covid-19 virüsüyle mücadele etmek için yapılacak ek önlemlerin açıklanmasınını ardından alındı.

Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Torsten Müller-Ötvös, "Bu kolay alınabilecek bir karar değildi, ama iş gücümüzü oluşturan olağanüstü insanların sağlığı ve esenliği her şeyden önce aklımızdaydı. Rolls-Royce’un evinde, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluğuz ve bu olağanüstü zamanda, sağladığımız bu esnekliğin parlayacağından şüphemiz yok. Derin müşteri odaklı bir şirket olarak, üretimimizi duraklatma kararının, bu zor zamanlarda anlayışlarını beklerken özür dilediğimiz birkaç değerli müşterimize rahatsızlık vereceğinin de farkındayız.”

Ankara'da sahte dezenfektan operasyonu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar
Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı
Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.