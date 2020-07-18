AA 18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:16 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:16

Şopanda AA muhabirine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizme yönelik Kovid-19 önlemlerini anlattığı Antalya'daki büyükelçiler toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Güvenli Turizm Sertifika Programı" tedbirlerinin uygulanma şeklinin tanıtılması amacıyla Antalya'ya ziyaret düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığını tebrik eden Şopanda, bu girişimin, sahadaki gerçeklere ilk elden şahit olmak amacıyla zamanında yapılan "faydalı bir fırsat" olduğunu vurguladı.

Şopanda, "Antalya, 2019'da Rumenler için en önemli turistik yerlerden biriydi. Aslında ülkemden birçok insan için tatil planları söz konusu olduğunda, Türkiye listenin başında yer alıyor." ifadesini kullandı.

- "YENİ NORMALİ YAŞADIĞIMI SÖYLEYEBİLİRİM"



Büyükelçilerin Antalya ziyaretinin tüm önleyici tedbirler ve hijyen standartlarına uyularak, özel şartlar altında organize edildiğini belirten Şopanda, "Yeni normali yaşadığımı söyleyebilirim." dedi.

Şopanda, mevcut koşulların bireyleri daha sorumlu olmaya ve seyahat ederken konulan kurallara uymaya zorladığına işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygulanan Güvenli Turizm Sertifika Programı, mevcut koşullar altında kesinlikle gerekli bir adımdı." diye konuştu.

Antalya ziyaretinde bu süreç hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı bulduğunu aktaran Şopanda, "Güvenli Turizm Sertifikasını" alabilmek için otel, restoran, bar veya herhangi bir ulaşım aracının karşılaması gereken tüm kriterleri gördüğünü söyledi.

- "TÜRK MAKAMLARININ ÇABALARI AÇIK VE ETKİLEYİCİ"



Şopanda, "Güvenli Turizm Sertifika Programı"nın yeni normalin bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Bu tür halk sağlığı programları, vatandaşları korumayı ve ekonominin motorlarından biri olan turizmi de yeniden başlatmayı amaçlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Kovid-19 salgınının yayılmasını durdurmak amacıyla alınan her türlü önlemin "yeterli" olduğunun altını çizen Şopanda, "Hiç şüphe yok ki, Türk yerel makamlarının gezginler için hijyen ve sosyal mesafeyi sağlayacak önlem ve prosedürlerini doğru şekilde uygulama çabaları açık ve etkileyici." dedi.

Şopanda, havaalanındaki varış terminaline kurulan termal kameraların ve bagaj alanındaki sosyal mesafeyi belirten işaretlerin, bir turistin görebileceği ilk unsurlar arasında bulunduğunu vurguladı.

Havaalanının tüm çalışanlarının yüz maskesi taktığını, bazılarının maskenin üstünde siperlik de taşıdığını belirten Şopanda, "Hepsi görevlerini çok ciddi ve özverili bir şekilde yerine getirdi." ifadesini kullandı.

- "ÖNLEMLERİ, RUMEN TELEVİZYON HABER KANALLARINDA DUYURDUM"



Turizm için yurt dışına seyahat etme kararının kişisel bir seçim olduğuna dikkati çeken Şopanda, "2019'da yaklaşık 800 bin Rumen turistin geldiği Türkiye, Rumenler için en iyi yabancı destinasyonlardan biriydi." dedi.

Büyükelçilik olarak, Rumen halkından Türkiye'ye ve Romanya'ya seyahat koşulları konusunda hazirandan bu yana çok sayıda soru aldıklarını aktaran Şopanda, şöyle devam etti:

"Mayıs, haziran ve temmuzda Rumen televizyon haber kanallarına birkaç kez röportaj verdim. Turistler için güvenli bir tatil sağlamak amacıyla Türk makamları ve turistik tesisler tarafından alınan önlemleri duyurdum."

Şopanda, seyahat ve turizm koşullarıyla ilgili soruları da cevapladıklarını anlatarak, durumun "eski normal"e yaklaşana kadar bunu yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Büyükelçi, "seyahat etme özgürlüğü"nün korunması için yeni düzenlemelere uyulması gerektiğini kaydetti.