Rota değişti! Batı basını: Tüm Avrupa Türkiye'nin önünde eğilebilir

Ukrayna'dan Rus gaz akışının durması Türkiye'yi Avrupa'nın enerji tedarikinde kritik hale getirirken Batı basını yayımladığı analiz yazısıyla Türkiye'nin enerji merkezine dönüşme yolunda olduğunu yazdı.

Mavi Akım ve TürkAkım gibi boru hatlarının Türkiye'yi bir enerji aktörü haline getirdiği kaydedildi.

Türkiye'nin enerji güvenliği konusunda tüm Avrupa'nın önünde eğileceği bölgesel, hegemonik bir güç haline gelebileceği vurgulandı.

Avrupa'nın enerjide Türkiye'ye bağımlı hale gelmesinde durumunda ABD, Çin, Rusya gibi küresel güçler dahil İran, Suudi Arabistan ve Katar'ın Türkiye'nin kritik rolünü tanıyacağı belirtildi.

Suriye'deki iç savaşın sona ermesiyle Türkiye'nin bölgede güçleneceği ifade edilen analiz yazısında, "Bugün Türkiye ile Katar'ı birbirine bağlayacak doğalgaz boru hattı fikri yeniden gündeme geliyor. Projenin uygulanma amacı, Rus doğal gazının telafisi olarak doğal gazın Avrupa'ya aktarılmasıdır. Böyle bir proje boru hatları aracılığıyla doğal gaz piyasasındaki dengeleri yeniden şekillendirecek. Dolayısıyla Türkiye, Avrupa'nın ara gaz taşıma merkezi olmaya devam ediyor" denildi.

Türkiye'nin daha geniş bölgede hegemonik bir enerji aktörü olma vizyonuna Türk-Libya mutabakatı, Doğu Akdeniz ve Somali'deki doğal gaz ile petrol aramaları örnek gösterildi.

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