Rota Türkiye

Almanya’nın başkenti Berlin’de dün kapılarını ziyaretçilere açan, Türkiye’nin de yer aldığı dünyanın en büyük turizm fuarında ikinci günde Türkiye’ye ilgi daha da arttı. Stantlarda Türkiye’ye daha çok Alman turistin gelmesine yol açacak görüşmeler yapılırken, yeni iş birliklerine de imza atıldı. Stantlarda en çok ilgi Göbeklitepeli ve Truva atlı stantlarına oldu. Bu arada fuar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında resepsiyon verildi. Bakan Ersoy ITB’nin 2019 sezonunun nasıl geçeceğiyle ilgili bir gösterge olduğunu ve önemli ipuçları verdiğini kaydetti.

ALMANLAR’DA YÜZDE 58 ARTIŞ

Bakan Ersoy, Türkiye’nin 2018 yılında turizmde önemli bir çıkış yakaladığını hatırlatarak, “2018 sezonunu kapattık. Daha da sevindirici olan 2019’a yönelik umutlarımız bayağı arttı. Şimdi sonuçları almaya başladık. Ocak, Şubat aylarında erken rezervasyon rakamlarını görmeye başladık” dedi. Almanya’dan erken rezervasyonların arttığına dikkat çeken Ersoy, Almanya’da erken rezervasyonlarda yüzde 58 artış var. Bu çok sevindirici bir olay. Türkiye yavaş yavaş emeğinin karşılığını almaya başlıyor. Rakamlar, 2018’de yakaladığımız hızlı çıkışın 2019’da da devam edeceğini gösteriyor” diye konuştu.

‘HER DAİM GÖRMEK İSTİYORUZ’

Türkiye’ye gelen Alman turist sayısının geçen yıl 4.5 milyonu geçtiğini ve bu yıl da 5.5 milyonu aşmayı hedeflediklerini kaydeden Ersoy, “Almanları her daim ülkemizde görmek ve ağırlamak istiyoruz. Türkiye’de turizmin başlaması ve gelişmesinde Almanların çok önemli bir yeri var. Biz bunu unutacak değiliz. Nitelikli turist için ulaşımın önemine dikkati çeken Ersoy, gelir grubu yüksek turistin konforlu ulaşım istediğini ve bu konuda THY ile protokol yapıldığını anlattı.