Rota Türkiye
Dünyanın en büyük turizm buluşması olan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’nda Türkiye büyük ilgi görüyor. Bakan Ersoy “Almanya’da erken rezervasyonlarda yüzde 58 artış var. Türkiye emeğinin karşılığını alıyor” dedi.
Almanya’nın başkenti Berlin’de dün kapılarını ziyaretçilere açan, Türkiye’nin de yer aldığı dünyanın en büyük turizm fuarında ikinci günde Türkiye’ye ilgi daha da arttı. Stantlarda Türkiye’ye daha çok Alman turistin gelmesine yol açacak görüşmeler yapılırken, yeni iş birliklerine de imza atıldı. Stantlarda en çok ilgi Göbeklitepeli ve Truva atlı stantlarına oldu. Bu arada fuar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında resepsiyon verildi. Bakan Ersoy ITB’nin 2019 sezonunun nasıl geçeceğiyle ilgili bir gösterge olduğunu ve önemli ipuçları verdiğini kaydetti.
ALMANLAR’DA YÜZDE 58 ARTIŞ
Bakan Ersoy, Türkiye’nin 2018 yılında turizmde önemli bir çıkış yakaladığını hatırlatarak, “2018 sezonunu kapattık. Daha da sevindirici olan 2019’a yönelik umutlarımız bayağı arttı. Şimdi sonuçları almaya başladık. Ocak, Şubat aylarında erken rezervasyon rakamlarını görmeye başladık” dedi. Almanya’dan erken rezervasyonların arttığına dikkat çeken Ersoy, Almanya’da erken rezervasyonlarda yüzde 58 artış var. Bu çok sevindirici bir olay. Türkiye yavaş yavaş emeğinin karşılığını almaya başlıyor. Rakamlar, 2018’de yakaladığımız hızlı çıkışın 2019’da da devam edeceğini gösteriyor” diye konuştu.
‘HER DAİM GÖRMEK İSTİYORUZ’
Türkiye’ye gelen Alman turist sayısının geçen yıl 4.5 milyonu geçtiğini ve bu yıl da 5.5 milyonu aşmayı hedeflediklerini kaydeden Ersoy, “Almanları her daim ülkemizde görmek ve ağırlamak istiyoruz. Türkiye’de turizmin başlaması ve gelişmesinde Almanların çok önemli bir yeri var. Biz bunu unutacak değiliz. Nitelikli turist için ulaşımın önemine dikkati çeken Ersoy, gelir grubu yüksek turistin konforlu ulaşım istediğini ve bu konuda THY ile protokol yapıldığını anlattı.
GECELEME 5 YILIN ZİRVESİNDE
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından hazırlanan Almanya Turizm Pazar Raporu’na göre, Alman pazarı açısından rekor yıl olarak kabul edilen 2015’te Türkiye’ye gelen Alman ziyaretçiler ortalama 10.2 geceleme gerçekleştirirken, 2018’de bu rakam ortalama 12.5 gecelemeyle son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Alman ziyaretçilerin Türkiye’deki ortalama harcaması, 2015 yılı sonrası süreçte yukarı yönlü hareket izleyerek 2018 itibarıyla 832 dolara ulaştı. Alman vatandaşlar, Antalya, İstanbul, İzmir ve Muğla olmak üzere Akdeniz, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerini ziyaret ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.