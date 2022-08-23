Rota Türkiye'ye kayıyor! Çin'den Londra'ya kadar uzanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye ile Gürcistan ve Azerbaycan olarak ulaştırma imkanlarının daha da artırılması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren üçlü toplantının ardından AA muhabirine konuşan Karaismailoğlu, Gürcistan ziyaretini değerlendirdi.

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Karaismailoğlu, Tiflis toplantısında Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitaşvili ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev ile bir araya gelerek ulaştırma alanındaki iş birliği konularını ele aldıklarını belirtti.

Türkiye ile Gürcistan ve Azerbaycan'ın dost ve kardeş ülkeler olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, ülkeler arasındaki ulaşım koridorlarının daha da geliştirilmesi için görüşmeleri sürdürdüklerini kaydetti.

Adil Karaismailoğlu, "Bu görüşmeler sonucunda ülkelerimiz kazanacak ve bu ulaşım koridorları ne kadar güçlü olursa aramızdaki iş birliğimiz hem sosyal düzeyde hem ekonomik düzeyde gelişecek." dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ulaştırma alanında mevcut olan iş birliğine değinerek burada orta koridorun önemini vurgulayan Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu (BTK) ve Türkiye'de Marmaray hattı projelerinin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

ÇİN'DEN LONDRA'YA KADAR KESİNTİSİZ TRENLERİMİZ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Bakan Karaismailoğlu, "Artık Çin'den Londra'ya kadar kesintisiz trenlerimiz çalışmaya başladı. Bundan sonra bu potansiyelin daha da artırılması için neler yapılabilir onu görüşüyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bir yandan kuzey koridorda kış dönemlerinde ulaşım konusunda belli sorunların yaşanması, aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı sonucu taşımacılıkta ortaya çıkan zorluklar nedeniyle bölgedeki ülkelerin ulaşım altyapılarının daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Üç ülke arasındaki görüşmelerde sadece yük taşımacılığı konularını ele almadıkları, ayrıca yolcu taşıması imkanlarını da değerlendirdikleri bilgisini veren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özelikle yük ağırlıklı hep görüşüyoruz ama önümüzdeki yıllarda altyapı düzenlendiği zaman yolcu taşımacılığı niye olmasın? Ayrıca Doğu Ekspresi'nin Kars'tan Bakü'ye kadar gidebilme imkanı da önümüzdeki yıllarda doğacaktır mutlaka. Bunları görüşüyoruz."

Adil Karaismailoğlu, ülkelerin ulaştırma alanında daha fazla gelir elde edebilmesi için gelecekte de benzer görüşmeleri sürdüreceklerini dile getirdi.