Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, Türk yatırımcılara Mısır turizm sektöründe daha fazla yer almaya davet ederek, "Büyüme senaryomuza olumlu katkı sağlayacak ve kalkınma planlarımızla örtüşen bir takvimde hayata geçirilecek projeler için, Mısır'da yatırım yapma konusunda ciddi ilgi gösteren yatırımcılara ek teşvikler sunabiliriz." dedi.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2026 kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Fethi, Mısır'ın son bir yılda turizm sektöründe katettiği yolla iki ülke arasındaki muhtemel işbirliklerini AA muhabirine değerlendirdi.

Fethi, Mısır'ın turizmde güçlü bir büyüme sürecinden geçtiğini, bunun yeni yatırım ve uluslararası ortaklıklarla desteklenmesini hedeflediklerini söyledi.

Türk iş dünyasının Mısır'da özellikle sanayi alanında aktif projeler yürüttüğüne dikkati çeken Fethi, "Turizm alanında henüz benzer ilgi yok ancak Mısır'da turizm sektörüne yatırım yapmak isteyen Türk iş insanları için her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Otel yönetimi alanında faaliyet gösteren Türk markalarından biriyle çok iyi ilişkilerimiz var. Bu marka Mısır'da halihazırda oldukça popüler. Bundan memnuniyet duyuyoruz ve yatırım da dahil olmak üzere gelecekte bu tür iş birliklerini artırmak istiyoruz." dedi.

Fethi, mevcut teşvik mekanizmalarının tüm yabancı yatırımcılara açık olduğunu, Mısır'ın turizm hedefleriyle uyumlu projeler için de gerekli tüm kolaylıkların sağlanabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sadece Türk yatırımcılar için değil, otel inşası ya da turizmle bağlantılı alanlarda yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılar için çeşitli teşvikler sunuyoruz. Bu yatırımların hedeflerimizle uyumlu olması halinde bu teşviklerin artırılmasını da görüşmeye hazırız. Büyüme senaryomuza olumlu katkı sağlayacak ve kalkınma planlarımızla örtüşen bir takvimde hayata geçirilecek projeler için, Mısır'da yatırım yapma konusunda ciddi ilgi gösteren yatırımcılara ek teşvikler sunabiliriz."

- "DAHA FAZLA MISIRLININ TÜRKİYE'YE SEYAHAT ETMESİNİ İSTİYORUM"

Fethi, Mısır'ın 2025'te turizm sektöründe hedeflenen seviyeyi aşarak yüzde 21 büyüme kaydettiğini ve 19 milyon turist sayısına ulaştığını belirtti.

Türkiye özelinde ise yüzde 43'lük bir artış yakaladıklarını ifade eden Fethi, "Mısır'dan da yaklaşık 250 bin turist Türkiye'yi ziyaret etti. Benim için önemli olan turizmi tek yönlü değil, iki tarafta da geliştirmek. Daha fazla Türk insanının ve Türk turistin Mısır'a gelmesini, aynı şekilde daha fazla Mısırlının da Türkiye'ye seyahat etmesini istiyorum. Bana göre sürdürülebilir bir turizm modeli, hava yolu operasyonları ve iki ülke arasındaki güçlü bağlantı ancak bu karşılıklı akışla mümkün." diye konuştu.

Fethi, bu yıl için de yaklaşık yüzde 10 büyüme hedeflediklerini kaydederek, Türkiye'den gelecek turist sayısında da en az yüzde 25'lik bir büyüme beklediklerini söyledi.

Türk turist sayısında henüz istenen seviyelere ulaşamadıklarını dile getiren Fethi, "Türkiye'den gelen turiste büyük önem veriyoruz. Aynı zamanda Mısır'dan Türkiye'ye giden turist sayısını artırmak için de çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Fethi, son bir yılda Türk turistlerin ve turizm operatörlerinin Mısır'ın turizm potansiyeli ve çeşitliliği konusundaki farkındalığının arttığını belirterek, "Tur operatörleri farklı turistik ürünler ve farklı destinasyon kombinasyonları konusunda daha bilinçli hale geldi. Türk pazarından Nil turlarına yönelik talepte de artış var. Türk turistlerin kültür turizmine olan ilgisi de artıyor. Özellikle Büyük Mısır Müzesi ve piramitler bölgesine yönelik ciddi bir talep görüyoruz." şeklinde konuştu.

- "MEVCUT UÇUŞ HATLARINDAKİ KOLTUK KAPASİTESİNİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Turizmde kalıcı büyümenin ancak ortak çabayla sağlanabileceğinin altını çizen Fethi, iki ülkenin karşılıklı turizm potansiyelini daha da artırmak için birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Fethi, bu noktada hükümetler ve özel sektör arasındaki koordinasyonun önemli olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Hükümet ve özel sektör düzeyinde birlikte çalışarak, her iki taraftan influencerları, turistik cazibelerimizi, ziyaretçilere sunabileceğimiz yeni kombinasyonları ve yeni ürünleri tanıtmaya davet ederek hareket etmeliyiz. Hem özel sektörden hem de kamudan Türk ortaklarımızla odaklanmamız gereken ortak çabaların bunlar olduğuna inanıyorum."

Türk turistlerden gelen geri dönüşlerin çoğunlukla "olumlu" olduğunu vurgulayan Fethi, "Bu da ya tekrar gelecekleri ya da ağızdan ağıza tanıtımla daha fazla turistin geleceği anlamına geliyor. Tur operatörlerinden aldığımız geri bildirimler de son derece cesaret verici ve bu büyümenin devam edeceğine işaret ediyor." dedi.

Fethi, Türkiye'nin turizm potansiyelinin Mısır'da bilindiğini ancak tanıtım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini belirterek, iki ülke arasındaki hava ulaşımının da talebi karşılamak için yeterli olmadığını söyledi.

Sınırlı uçuş kapasitesinin her iki yönde büyümeyi sınırlandırdığını, bu konuda hem Mısır hem de Türk tarafının adım atması gerektiğini dile getiren Fethi, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlave uçuş konusu gündeme getirildi ve koltuk kapasitesinde yaklaşık yüzde 20 ila 25'lik bir artış öngörüyoruz. Ancak bu yeterli değil. Daha fazla uçuş eklememiz ve mevcut hatlardaki koltuk kapasitesini artırmamız gerekiyor. Bunun için hem Mısırlı hem de Türk hava yolu şirketlerinin ortak çabası şart. Hedeflediğimiz talebi karşılayabilmek adına önümüzdeki beş yıl boyunca bu büyümeyi sürdürmemiz gerekiyor. Evet, bir büyüme göreceğiz ancak Mısır ile Türkiye arasındaki hatlara daha fazla uçuş eklemek için daha fazla çalışmadığımız sürece bu yeterli olmayacak."