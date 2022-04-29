Rotayı Türkiye'ye kırdılar! ''İlk sıralarda yer alıyor''

Ülkenin turizm sektörünün önde gelen temsilcileri, bu yaz Alman tatilcilerin tercihlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, bu yıl için yapılan yeni rezervasyonlarda Akdeniz'in doğusunun, en sevilen bölge olduğunu ve Akdeniz'in batı bölgesinden fazla tercih edildiğini söyledi.

Satışlar açısından Kovid-19 öncesi döneme tam olarak ulaşılmadığına işaret eden Fiebig, "Türkiye, yıllardır Alman turistler için çok popüler, özellikle yaz aylarında ve sonbaharda." dedi.

Türkiye'nin mükemmel fiyat hizmet ilişkisi nedeniyle özellikle çocuklu aileler tarafından tercih edildiğini aktaran Fiebig, "Aileler yaz tatili için henüz rezervasyon yapıyor. Rezervasyon sayılarının daha da artacağını ve 2019 yılındakine ulaşacağını varsayıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Fiebig, çok iyi bir yaz sezonu beklediklerini ifade ederek, "Büyük bir ihtimalle 2019 yazındaki rakamlara yaklaşılacak. Ancak bütün yıla bakıldığında, seyahat sektörü henüz Kovid-19 öncesi seviyeye ulaşamadı. Sektör, 2023 için ise 2019 satış rakamlarına ulaşılabileceği, hatta aşılabileceği konusunda iyimser." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınının yaşandığı iki yılın ardından Almanların seyahat etme arzusu duyduklarını aktaran Fiebig, "Paskalya'da ilk büyük seyahat dalgasını gördük. Yaz için rezervasyonlar şimdiden çok iyi. Turistler, Akdeniz çevresindeki popüler tatil bölgelerinde güneşi, kumu ve denizi arıyor. İspanya, Yunanistan ve Türkiye en fazla talep edilen destinasyonlar." diye konuştu.

Fiebig, Ukrayna'daki savaşın insanların seyahat davranışlarına ne ölçüde etki yapacağının beklenmesi gerektiğini, diplomasinin yakın bir zamanda galip gelmesi ve Ukrayna halkının korkunç ıstırabına son verilmesinin ümit edildiğini kaydetti.

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FTI Grubu'nun Üst Yöneticisi Ralph Schiller de salgında "yüksek riskli bölgeler" veya ülkeye giriş formlarını doldurma zorunluluğu gibi tedbirlerin kaldırılmasıyla rezervasyonların yeniden arttığı, Paskalya Bayramı'nda rezervasyonlarda bunun görüldüğü, şu an 2022 yazı için de taleplerin bir önceki yıldan daha fazla olduğu bilgisini verdi.

Schiller, koşulların böyle kalması durumunda iyi bir yaz dönemi geçireceklerini varsaydıklarını ifade ederek "Türkiye, şu anda en çok rezervasyon yapılan seyahat destinasyonlarından biri. Türkiye'nin Ege ve güney kıyısında paket turlar hala Alman tatilcilerin favorileri arasında. Şubat ayında, her iki bölge için de rezervasyon seviyesi Kovid-19 öncesi dönem kadar güçlüydü. Giriş formunun doldurulmasının ve HES kodunun kaldırılmasıyla daha fazla engeller kalktı. Bu nedenle, her şey yolunda giderse Türkiye'nin 2019 öncesi seviyelere ulaşabileceği güzel bir yaz geçireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- İNSANLAR HAZIR BAVULLARININ ÜZERİNDE OTURUYOR

TUI Group'tan yapılan açıklamada da salgından sonra insanların seyahat etmek istediğine dikkat çekilerek, "İnsanlar gelecek haftalarda ve elbette yaz için hazır bavulların üzerinde oturuyorlar. Kovid-19 tedbirlerinin kapsamlı bir şekilde kaldırılmasının olumlu bir etkisi olacaktır. Turizm, 2022 yılında çok güzel bir yaz tatili yaşayacak." denildi.

Açıklamada, genel olarak Akdeniz'in doğusu ve batısının yeniden tatilcilerin gözdesi olduğu aktarılarak "Balear Adaları, Yunanistan ve Türkiye gibi önemli destinasyonlarda şu anda en yüksek erken rezervasyonları görülüyor." ifadesine yer verildi.

Tatilcilerin 2022 yazında daha kaliteli seyahatler yapmayı tercih ettiği belirtilen açıklamada, güncel olarak suit ve havuzlu odaların ilk rezerve edilenler olduğu ve insanların tatil için daha fazla harcamaya istekli olduğu kaydedildi.

"TUI, bu yaz yaklaşık 1,5 milyon misafiri Türkiye'ye götürecek. Böylelikle 2019'a kıyasla tüm Avrupa pazarları için kapasitesini artırıyor." denilen açıklamada, bu tatilcilerin 1 milyonunun Antalya'ya gideceği bilgisi verildi.

Açıklamada, bu yaz rezervasyon sayılarında 2019'a yaklaşılacağının altı çizildi.